Tom Boonen spreekt zich erover uit of Evenepoel voorjaarsklassiekers als Sanremo en Ronde van Vlaanderen moet rijden

Het mag niet verbazen dat Remco Evenepoel een belangrijke rol opeist in de Ardennenklassiekers. Wanneer zien we hem eens in andere klassiekers uit het voorjaar?

In Wielerclub Wattage krijgt Tom Boonen als man van het voorjaar voorgeschoteld of Evenepoel koersen als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen moet rijden. "Ik twijfel er echt niet aan dat ie dat kan. Hij is exact het type renner dat goed is op dat soort parcoursen. De Ronde van Vlaanderen in zijn huidige vorm is gewoon een parcours dat hem enorm goed moet liggen."

Het is geen toeval dat een klimmer als Pogacar nu al twee keer gewonnen heeft. Evenepoel heeft ook al laten verstaan dat een deelname in de Ronde van Vlaanderen er wellicht wel eens aankomt. Voorlopig is het nog geduld oefenen. "Het zal er ooit wel eens van komen, zeker? Je moet ook weten: hij komt uit een speciale periode. Hij heeft vele kwetsuren gehad."

Boonen ziet het gebeuren na 'normale' voorbereiding

Volgens Boonen is dat een belangrijke factor. "Er was dan nog die laatste blessure, na die botsing met dat busje van de post. Het is geen normale voorbereiding geweest. Als hij een jaar kan meemaken zonder valpartijen en een normale winter kan doormaken, waarom dan niet eens proberen? Het moet zeker niet maar het mag altijd", wil Boonen ook niet te veel druk zetten op Evenepoel.

Als die laatste ooit zou meedoen aan die voorjaarsklassiekers, behoort hij dan ook meteen tot de topfavorieten? "Tuurlijk", knikt Boonen. Jan Bakelants denkt aan één wedstrijd in het bijzonder. "In de Ronde van Vlaanderen wel. Absoluut zeker. En Milaan-Sanremo? Ik denk dat hij dit jaar met de tranen in zijn ogen naar de beelden liggen kijken."

Bakelants zeker dat Evenepoel niet lost op Cipressa

Dat heeft dan weer alles te maken met het wedstrijdscenario dat zich dit jaar ontvouwde op weg naar Sanremo. "Hem rijden ze nooit los op de Cipressa. Dan denk ik dat de Poggio nog interessanter wordt."