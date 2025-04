Verklaringen Tadej Pogacar onthullen hoe hij ook op mentaal vlak supergoed voorbereid is op Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar torent er bovenuit in het moderne wielrennen: hij kan op zoveel verschillende manieren het verschil maken. Hij kan dat puur op basis van zijn talent doen, maar ook mentaal is hij moeilijk uit zijn evenwicht te brengen.

Dat weet hij in de aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik nog eens fijntjes te onderstrepen. Voorbije woensdag hebben de renners alle omstandigheden meegemaakt die ze niet graag hebben. De regen en de koude deden sommigen helemaal verkleumen. Ook voor Tadej Pogacar was het niet fijn: de Sloveen was ook maar al te blij dat hij na de aankomst in de Waalse Pijl een warme jas kon aantrekken.

Die koerservaring zal er bij velen zwaar ingehakt zijn. Zal dat ook komende zondag nog invloed hebben? "Euhm, ik denk van niet. Je begint altijd aan de Ardennenklassiekers met het idee dat het slecht weer kan zijn in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Je hebt dat gegeven altijd in het achterhoofd." Deze uitlatingen zijn straffer dan ze op het eerste gezicht lijken.

Pogacar laat zich niet uit zijn lood slaan

Voor hij aan zo'n zwaar en belangrijk drieluik begint, prent Tadej Pogacar zich dus in het hoofd dat hij de slechtste omstandigheden kan tegenkomen. Eens die eerste koers dan begint, laat hij zich ook door geen enkel scenario uit zijn lood slaan. Je moet mentaal heel sterk zijn om dat te kunnen en het is ook slim. Door van het slechtste uit te gaan, zal je tijdens de koers er minder energie in steken.

Op deze donderdagavond weten we dat Tadej Pogacar een rustige dag achter de rug heeft. Op de persconferentie na de Waalse Pijl zei hij immers al dat hij het vandaag rustig aan ging doen. "Vrijdag is het de dag van de verkenning. Je ziet die dag zelf wel hoe je je voelt. Als je nog vermoeid bent, train je iets minder lang."

Pogacar positief over herstelvermogen

Het is afwachten hoe het bij de anderen zit, maar Pogacar sleept zeker geen negatieve impact van de Waalse Pijl mee naar Luik-Bastenaken-Luik. "Er zitten drie dagen tussen beide koersen en ik denk dat dat wel genoeg moet zijn om te herstellen van de inspanningen in de Waalse Pijl."