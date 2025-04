Is alleen Pogacar een concurrent? Evenepoel is helder over Luik-Bastenaken-Luik

Met winst in de Brabantse Pijl en derde plaats in de Amstel Gold Race was het korte klassieke voorjaar al uitstekend. Zondag wil hij nog eens knallen in Luik-Bastenaken-Luik.

Woensdag in de Waalse Pijl kwam Remco Evenepoel er niet helemaal aan te pas op de laatste beklimming van de Muur van Hoei. Hij moest tevreden zijn met de negende plaats, maar zondag wil hij opnieuw meedoen voor winst.

Het klassieke voorjaar van Evenepoel is echter al uitstekend geweest met winst in de Brabantse Pijl en zijn derde plaats in de Amstel Gold Race. Voor Soudal Quick-Step en Evenepoel zelf kwam dat toch als een verrassing.

"Ik was verrast na de Brabantse Pijl en de Amstel door de waarden die ik haalde. Ik voel dat ik ook verbeter. In de Waalse Pijl had ik zelfs de beste dag van de drie, maar door de koude blokkeerde ik in de finale. Maar we hadden niet verwacht dat ik al op dit niveau zou zitten."

Evenepoel ziet niet alleen Pogacar als concurrent

Zondag in Luik-Bastenaken-Luik wordt Tadej Pogacar wellicht opnieuw de grootste concurrent van Evenepoel. Toch houdt hij niet alleen rekening met de wereldkampioen. "Net als in de Amstel zullen er nog anderen aanspraak maken op de zege."

"Het zal niet per se een duel met Pogacar worden. Uiteindelijk zullen we wel zien wat voor koers het wordt. En winnen is winnen, ook als het met één centimeter verschil is", besloot de olympische kampioen.