Met opmerkelijke tactiek: Gilbert weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen in L-B-L

Philippe Gilbert ging vrijdag het parcours van Luik-Bastenaken-Luik verkennen samen met Remco Evenepoel. Hij weet ook hoe Evenepoel zondag Pogacar kan verslaan.

In 2019 waren Philippe Gilbert en Remco Evenepoel één jaar ploegmaats bij Deceuninck-Quick Step en de band tussen de twee is nog altijd goed. Gilbert ging vrijdag mee op verkenning van Luik-Bastenaken-Luik met zijn oud-ploegmakker.

De grote uitdager voor Remco Evenepoel wordt zondag opnieuw Tadej Pogacar. De wereldkampioen pakte stevig uit in de Waalse Pijl en reed Evenepoel op 16 seconden op de laatste 500 meter van de Muur van Hoei.

Moet Evenepoel rekenen op zijn sprint?

Luik-Bastenaken-Luik wordt natuurlijk weer een andere koers, die Evenepoel ook veel beter ligt. Gilbert verwacht dat Evenepoel net als in de Amstel Gold Race het Pogacar moeilijk zal maken en weet ook hoe hij hem nu wel kan kloppen.

"Als Remco Pogacar bergop kan volgen en ze gaan samen naar de streep, dan is alles mogelijk. Remco kan Pogacar kloppen in de sprint", zegt Gilbert bij Sporza. Toch opmerkelijk, want Pogacar klopte Evenepoel in Amstel in de sprint.

"Maar ik denk dat Remco toen iets te vroeg de sprint is aangegaan. Anders had hij Pogacar zeker kunnen kloppen", blijft Gilbert zeker van zijn stuk. Zondag zullen we zien of hij ook gelijk krijgt.