Is de kwetsbaarheid van Remco Evenepoel blootgelegd? "Zijn ploeg durft dat niet"

Remco Evenepoel wil zondag voor de derde keer Luik-Bastenaken-Luik winnen. Vraag is alleen of zijn ploeg (tactisch) goed genoeg zal zijn om het Tadej Pogacar lastig te maken.

In 2022 en 2023 won Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik door aan te vallen op de Côte de la Redoute (1,6 km aan 8,7% gemiddeld). Die beklimming ligt op 34 kilometer van de streep en daar zal dit jaar wellicht opnieuw de beslissing vallen.

Een element waar Evenepoel nu wel rekening mee zal moeten houden is wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij plaatste vorig jaar zijn beslissende versnelling op La Redoute en kwam solo aan in Luik, Evenepoel stond toen niet aan de start na zijn val in het Baskenland.

Durft Soudal Quick-Step chaos creëren?

Volgens Benji Naesen, wielerpodcaster en analist, zal Evenepoel het echter al vroeger moeten proberen. "Hij heeft de grootste kans op winst als hij chaos creëert en Pogacar al vroeg tot reageren dwingt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar ik twijfel of Quick-Step zo’n risico durft te nemen. Het is niet de ploeg die out-of-the-box denkt." Wachten tot de laatste helling, de Roche-aux-Faucons (1,3 km aan 11%), is volgens Naesen ook geen optie voor Evenepoel.

"Daar is hij kwetsbaar, want daar kan Pogacar met één explosieve versnelling van hem wegrijden." Op de top van de Roche-aux-Faucons is het nog zo'n 13 kilometer naar Luik, net zoveel kilometer er na de Paterberg nog volgen richting Oudenaarde in de Ronde van Vlaanderen.