Lotte Kopecky zegt waar het op staat na slechts een vijfde plaats in haar grote doel Luik-Bastenaken-Luik

Lotte Kopecky had van Luik-Bastenaken-Luik haar groot doel gemaakt. Ze heeft de hele koers veel karakter getoond en klampte lang aan, maar niet tot het einde.

Tot diep in de finale was de regenboogtrui vooraan te zien in Luik-Bastenaken-Luik. Het laatste stuk van de Roche-aux-Faucons was er te veel aan. "De Roche-aux-Faucons is gewoon een heel lastige helling. Oké, ik had misschien moeite om aan te klampen. Er bleven er wel nog maar vier over. Ik denk dat dat geen schande is", zet ze even de puntjes op de i over haar prestatie.

Zo maakt ze duidelijk dat ze zeker niet teleurgesteld moet zijn over wat ze zelf laten zien heeft. In theorie was het ook nog niet helemaal verloren. "Ik hoopte er natuurlijk wel op om, ook met het werk van Anna van der Breggen, nog terug te komen. Anna schoof perfect mee. Alleen jammer dat ze voor de top al werd teruggenomen."

Plan Van der Breggen gaat niet door

Het anticiperen van teamgenote Van der Breggen had dus niet het gewenste resultaat. "Het was natuurlijk ideaal geweest als ze mee over de top was geraakt." Uiteindelijk eindigt Kopecky vijfde in haar grote doel. Hoe is het dan nu terugkijken op het voorjaar? "Als ik kijk naar hoe mijn winter verlopen is, moet ik blij zijn met mijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen."

We hebben in 2025 al een goeie Kopecky gezien maar nog niet de Kopecky die met een vlijmscherpe demarrage alles en iedereen kan achterlaten. "Week na week begon ik mij beter te voelen", merkt de renster van SD Worx-Protime wel dat ze telkens progressie kon maken. Dat is een positief punt. "Dat is iets waar ik mij aan optrek."

Kopecky wil alles laten bezinken

Voor ze knop omdraait, moet het op mentaal vlak allemaal wat binnenkomen. "Ik moet alles eens een week laten bezinken. Daarna begin ik met volle goesting aan de voorbereiding op de Tour."