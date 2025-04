Ruben Van Gucht beleeft samen met wielerkijkend Vlaanderen onwaarschijnlijk moment: "De snoodaard, een onverlaat, een vreemde vlerk"

Naar het wielrennen kijken levert soms onwaarschijnlijke momenten op. Ruben Van Gucht was er als tv-commentator ook getuige van.

Ruben Van Gucht becommentarieerde samen met Ine Beyen Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen. De editie verliep rimpelloos, tot op ruim dertig kilometer van de aankomst. Ineens draaide een man op een fiets van aan de zijkant mee de baan op en maakte hij als het ware enkele seconden deel uit van de kopgroep. Iemand langs de kant van de weg maakte nog misbaar, maar daar trok de man in kwestie zich niets van aan.

Van Gucht kon weinig anders dan tijdens de VRT-uitzending zijn mening geven over deze merkwaardige 'koploper'. "Hier se, een onverlaat. Nu ja, hij maakt gebruik van de mazen in het net natuurlijk", wijst Van Gucht naar de organisatie. "Ik zou het zelf niet doen. Die snoodaard dacht gewoon even met de kop van de koers weg te rijden."

Man rijdt even mee in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen

Wat het allemaal nog verwarrender maakte, is dat de fietser een shirt van UAE droeg. Het leek dus echt alsof hij één van de deelnemers aan de wedstrijd was. Beyen had door dat ook één van de rensters daar van overtuigd was. "Rooijakkers keek achter zich en deed teken alsof ze wou zeggen: ja, neem de kop maar over, we zijn weg. Ja, jongens."

Het was dus wel een grappig intermezzo, maar eigenlijk zou dit mogen kunnen. Je mag er niet aan denken dat het iemand is die er minder ludieke bedoelingen op nahoudt. De veiligheid van de rensters moet uiteraard ten allen tijde gegarandeerd worden. Van Gucht zocht nog naar andere beschrijvingen voor de man in het UAE-shirt.

Van Gucht noemt hem een vreemde vlerk

"De vreemde vlerk, zoals collega's dat dan wel 's zouden uitdrukken", haalde de commentator nog een aparte term boven.