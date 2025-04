Tegenslagen op en naast de fiets: de dramatische wending van het voorjaar van Maxim Van Gils, wat ging er mis?

Het voorjaar van Maxim Van Gils is voorbij. Het was niet om over naar huis te schrijven, met pech zowel op als naast de fiets.

Maxim Van Gils heeft het amper vijftig kilometer uitgehouden in Luik-Bastenaken-Luik, de koers die hij vorig jaar nog afsloot op een knappe vierde plaats. Het was één van de hoogtepunten in een seizoen waarin hij één van de revelaties uit het profpeloton was. Dat het kan verkeren, heeft Van Gils een jaar later aan de lijve moeten ondervinden.

Na zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe begon Van Gils het jaar met veel goede moed. Hij won ook een etappe en een puntenklassement in de Ruta del Sol. In de wedstrijden daarna bleek al dat de vorm niet goed meer was om nog een grote rol van betekenis te spelen. Achteraf bekeken was dat nog het minste van al zijn zorgen.

Van Gils zag de bui al hangen

Van Gils werd een keertje ziek en kwam dan ook nog eens ten val in de Amstel Gold Race. Die valpartij veroorzaakte last aan zijn rug, waardoor niet bij de beste veertig renners naar boven kon klauteren op de Muur van Hoei. Van Gils zag toen de bui al hangen en vreesde dat Luik-Bastenaken-Luik deze keer een zware beproeving ging worden.

Dat is ook gebleken: de ex-renner van Lotto is vroeg moeten afstappen, zijn voorjaar zit erop. Tijd om volledig te herstellen, de batterijen op te laden en de bladzijde om te slaan. Op sportief vlak weliswaar, maar dat is niet het enige wat 2025 een pechjaar maakt. Er was ook heel wat om te verwerken op persoonlijk en familiaal gebied voor de 25-jarige renner.

Rouwperiode voor Van Gils

Zijn vader en broer werden aangereden en zijn grootmoeder is overleden. Zijn herstelperiode als wielrenner wordt dus ook een rouwperiode.