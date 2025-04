Vrouw van Yves Lampaert verklapt zijn best bewaarde geheim

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Yves Lampaert en Astrid Demeulemeester zijn net verhuisd en verwelkomen binnenkort een tweede zoontje. Het koppel woont in hun droomhuis in Hulste.

Yves Lampaert en zijn vrouw Astrid hebben een oude boerderij gekocht en die helemaal laten ombouwen tot een nieuwbouwwoning met veel lichtinval.

Het oude woongedeelte werd een trainingsruimte en berging, de oude schuur is het woonhuis geworden. “We woonden vroeger vlakbij, maar wisten: dát stuk grond in Hulste willen we ooit. Zon, rust, ruimte en genoeg plek voor wat diertjes”, vertelt Astrid aan Het Nieuwsblad.

Tussen de twee liet Lampaert een glazen passerelle bouwen. “Een idee van Yves. Een strak accent in het ontwerp, maar vooral handig: zo hoef je door weer en wind niet telkens naar buiten.”

Al is er vooral een goed bewaard geheim over hun nieuwe huis. “Het Japanse toilet boven dat Yves graag wilde. Al is het geen geheim meer: iedereen die op bezoek komt, wil het eens proberen.”

Met Aloïs hebben ze al een zoontje van drie jaar, maar er is nog een tweede zoon op komst voor het pas verhuisde koppel.