Na de inzinking in Luik: José De Cauwer ziet maar één oplossing voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft in Luik-Bastenaken-Luik geen topprestatie kunnen leveren. Hij moest al vrij vroeg de rol lossen en werd uiteindelijk 59ste.

Vooraf hoopte Remco Evenepoel op wonderbenen in Luik-Bastenaken-Luik om de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar. Maar het werd snel duidelijk dat Evenepoel die niet had en hij snel de rol moest lossen.

Ook José De Cauwer had de offday vooraf niet zien aankomen, maar achteraf gezien vindt hij het wel logisch. Evenepoel kwam er in de Brabantse Pijl ook maar laat door en in de Amstel Gold Race had hij het ook moeilijk op de Keutenberg. En ook op de Muur van Hoei was Evenepoel niet top.

De Cauwer raadt Evenepoel aan om te koersen

Evenepoel heeft nog iets meer dan twee maanden om zich voor te bereiden op de Tour en hij staat dinsdag ook al aan de start van de Ronde van Romandië. José De Cauwer heeft dan ook een duidelijk advies voor Evenepoel.

"Ik zou echt geen schrik hebben om te koersen. Ook geen schrik hebben om te verliezen. Niet naar elke koers gaan met het idee om te winnen, maar om dat lichaam op een of andere manier in koersmodus te brengen", zegt hij bij Sporza.

"Niet één dag goed en zeven dagen moeten rusten. Het is meer dan dat. Maar ja, daar zullen ze wel in de ploeg met voldoende verstand aan werken." Vanaf dinsdag zullen we alweer meer weten over Evenepoel/