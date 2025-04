Patrick Lefevere onthult opvallend nieuwtje bij Soudal Quick-Step: "Uniek in het wielrennen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In het wielrennen gaan ploegen op zoek naar de kleinste details om hun renners beter te maken. Bij Soudal Quick-Step proberen ze hun renners dan ook goed te leren slapen.

"De Tour win je in bed", wist Joop Zoetemelk al in 1980. De Nederlander won dat jaar ook zijn enige Ronde van Frankrijk, dus er zal wel iets van waarheid inzitten. Wie goed slaapt, kan beter presteren op de fiets.

Hoewel Zoetemelk zijn uitspraak al 45 jaar geleden deed, lijkt slaap nog altijd een onderschatte factor in het wielrennen. Bij Soudal Quick-Step is dat ondertussen niet meer het geval, want de ploeg probeert ook op dat vlak zijn renners zo goed mogelijk te begeleiden.

Soudal Quick-Step werkt met slaapcoach

Terwijl er van Soudal Quick-Step nog vaak gedacht wordt dat het in tegenstelling tot Visma-Lease a Bike vaak veel met de natte vinger wordt gewerkt. Volgens Lefevere is het echter bon ton om de ploeg zo weg te zetten.

De ploeg werkt samen met dokters, fysio's en mental coaches, maar ondertussen ook met een volwaardige slaapcoach. "Uniek in het wielrennen, als ik goed geïnformeerd ben", stelt Lefevere.

Soudal Quick-Step werkt samen met dokter Charlotte Edelsten, een autoriteit op het gebied van slaapwetenschap. "Ik hoor van de renners dat ze haar werk zeer appreciëren. Slaap is voor een atleet geen klein ding."