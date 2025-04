Ploegmaat doet boekje open over "klagende en zagende" Thibau Nys in Luik-Bastenaken-Luik

Net als in de Waalse Pijl was Thibau Nys de eerste Belg in de uitslag in Luik-Bastenaken-Luik. En dat terwijl niet alles van een leien dakje verliep onderweg.

Na zijn twaalfde plaats in de Amstel Gold Race en achtste plaats in de Waalse Pijl droomde Thibau Nys van een mooie ereplaats in Luik-Bastenaken-Luik. Het werd een bijzonder knappe vijfde plaats voor Nys. Ook bij Lidl-Trek trekken ze grote ogen over de prestaties van Nys. De ploeg verwacht dan ook dat Nys binnen twee of drie jaar aan de start kan staan als topfavoriet. Of eerder al, want met Nys weet je nooit. Nys bleef doordrammen over kleine valpartij Ploegmaat en kamergenoot Otto Vergaerde zag dat Nys met minder stress aan de start stond in Luik dan in de twee voorgaande wedstrijden. "Thibau kwam onderweg licht ten val en nadat hij terugkeerde, bleef hij daarover zagen en klagen", zegt Vergaerde bij HLN. Vergaerde maande Nys aan om zich te focussen op de koers en benadrukte hem dat er heel wat renners rondreden met veel minder goede benen. "Het bewijst dat hij nog met overschot zat, iedereen reed à bloc rond en hij keerde op een cruciaal moment terug en nam nog de tijd om te klagen." Ook Vergaerde gelooft dat Nys in de toekomst overal kan meedoen voor de overwinning. Alleen zal er tegen iemand als Pogacar weinig kruid gewassen zijn. En Nys moet nog wat werken aan zijn positionering, maar verder kan hij volgens Vergaerde alles.