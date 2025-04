Remco Evenepoel komt met nieuwe verklaring voor offday in Luik en wijst naar zijn ploeg

Remco Evenepoel kwam er niet aan te pas in Luik-Bastenaken-Luik en liet het uiteindelijk ook lopen op de Roche-aux-Faucons. Evenepoel sprak zondag van een offday, een dag later heeft hij al een andere verklaring.

Het slechte gevoel dat Remco Evenepoel had in Luik-Bastenaken-Luik zal hij snel kunnen doorspoelen, want nog geen 24 uur later is hij alweer in Zwitserland voor de Ronde van Romandië die dinsdag van start gaat.

Met een proloog, een aankomst bergop en een afsluitende tijdrit zal Evenepoel zich zeker kunnen uitleven de komende dag. Toch werd er in Zwitserland ook nog even teruggeblikt naar Luik-Bastenaken-Luik.

Slechte positie op La Redoute nekte Evenepoel

Zondag zei Evenepoel nog dat zijn slechte prestatie te wijten was aan offday en een te smalle basis doordat hij deze winter in de lappenmand lag. Een dag later ziet hij vooral een positioneringsfout op La Redoute als de grootste oorzaak.

"Daar maken we een grote fout als ploeg", zegt Evenepoel bij Sporza. Want volgens de olympische kampioen waren zijn waarden hoger en reed hij ook sneller dan toen hij in 2022 en 2023 won. "Maar ik wist het op voorhand toen we opdraaiden: we zaten veel te ver."

Volgens Evenepoel reed Soudal Quick-Step te weinig met het mes tussen de tanden en was ze te laks in het positioneren. "Je moet er eigenlijk op de eerste rij zitten. Daar zaten we niet, dat is een grote fout. Jammer, maar het is nu zo."