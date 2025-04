Visma-Lease a Bike stellig over Wout van Aert: "Weer bij de beste vijf renners ter wereld"

Visma-Lease a Bike heeft het voorjaar afgesloten zonder zege. De Nederlandse ploeg is wel bijzonder tevreden over de prestaties van Wout van Aert.

Zonder Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson of Wout van Aert aan de start speelde Visma-Lease a Bike geen hoofdrol in Luik-Bastenaken-Luik. Met Tiesj Benoot (13de) en Ben Tulett (20ste) had het wel twee renners in de top twintig.

Maar de Nederlandse ploeg sloot het voorjaar dus wel af zonder zege, terwijl de ploeg de voorbije jaren telkens goed was voor enkele zeges in klassiekers. Al is de ploeg wel tevreden over de prestaties van Wout van Aert.

"We moeten niet vergeten van hoe ver Wout van Aert – die zéker op niveau heeft gepresteerd – terug heeft moeten komen na een heel zwaar jaar met alle valpartijen", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij WielerFlits.

Van Aert was in zijn laatste vijf koersen goed voor een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen, een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, een tweede plaats in de Brabantse Pijl en een vierde plaats in de Amstel Gold Race.

"Ik kijk niet vaak op de UCI-ranking, maar afgelopen week toevallig wel weer een keer. Hij stond weer in de top-vijf (vijfde achter Pogacar, Evenepoel, Van der Poel en Roglic, nvdr.), dus dat geeft maar weer eens aan dat hij gewoon nog altijd een van de betere renners in de wereld is."