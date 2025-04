Grootste spijt uit carrière Patrick Lefevere heeft met Mathieu van der Poel te maken: "Broers Roodhooft zijn slim geweest"

Patrick Lefevere is sinds dit jaar geen CEO meer van een wielerploeg. Hij had wel graag ooit Mathieu van der Poel bij hem in de ploeg gehaald maar dat is niet gelukt. De broers Roodhooft hebben hem altijd kunnen houden.

Lefevere krijgt in de podcast Vals Plat de vraag van welke renner hij spijt heeft dat hij hem nooit heeft kunnen strikken. "Een eenvoudige vraag voor mij: Mathieu van der Poel. Zijn papa heeft drie jaar bij mij gereden. Ik kende Mathieu sinds hij kind was. De broers Roodhooft zijn slim geweest. Ze hebben hem laten crossen en hem alle materiaal gegeven. Hij heeft dat in dank afgenomen en ze hebben altijd geanticipeerd."

Er wordt verondersteld dat de financiële middelen van Canyon ook een belangrijke factor waren. "Het doet er niet toe wie er betaalt, hé. Hij zit er nog, hé. Ik denk dat ie voor het leven getekend heeft. De opening is er nooit geweest. Als het anders was, zou ik het zeggen." Heeft Lefevere dan eens geen telefoontje gedaan naar Adrie van der Poel? "Neen, want de meeste jonge coureurs luisteren niet zo goed naar hun daddy."

Gesprek tussen Lefevere en broers Roodhooft

Er was wel op een andere manier contact met de ploeg van Van der Poel. "We hebben wel eens een gemeenschappelijke vriend gehad: Tony Landuyt, die een restaurant had in Knokke. Hij vroeg of ik eens met de broers wilde praten. Ik wilde dat wel doen. Ik zei: "Ik zal maar met de deur in huis vallen, want ik word er niet jonger op: zouden wij niet samenvoegen?""

Christoph Roodhooft moest niet lang nadenken over een repliek. "Christoph antwoordde: "Ik weet wel wie je wil, hoor: Mathieu". Natuurlijk wilde ik Mathieu, maar ik dacht dat wij ook wel iets konden bijbrengen. Christoph vreesde dat er te veel ging veranderen en mensen ontslagen zouden worden. Eigenlijk was het gesprek al afgelopen voordat het begon."

Verhaal beslecht door akkoord met Canyon

Lefevere probeerde het nog één keertje. "Dan heb ik nog eens met Philip samengezeten. Hij zei: "We gaan bij Canyon tekenen voor vier jaar". End of story."