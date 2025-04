Lefevere stelt vast dat het bij Soudal Quick-Step huilen met de pet op is in Monumenten: "Voorjaar niet goed, maar uitslagen beter dan de ploeg gereden heeft"

Voor Patrick Lefevere was het voorjaar altijd erg belangrijk. Hij zei altijd: maak de balans op na Luik. Dat deed hij vroeger als CEO en kan hij nu los van de ploeg doen.

Het rapport van het voorjaar opmaken doet hij in de podcast Vals Plat, al probeert hij eerst nog zonder bilan weg te komen. "Nu moet je bij Foré zijn", grijnst Lefevere, alvorens toch zijn analyse te geven. "Ik ga het proberen mooi te vertellen zonder iemand voor de borst te stoten, zoals ik ben. Het was niet goed, maar de uitslagen zijn beter dan de ploeg gereden heeft."

Dat is geen vrolijke verklaring, want dat wil zeggen dat het nog slechter is dan het lijkt. "Tim Merlier heeft de ploeg een beetje gered met zeven overwinningen. Magnier, de beloftevolle jonge Fransman, wordt tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Pedersen anticipeert in de E3 en wordt hiervoor beloond met een vierde plaats", somt Lefevere enkele uitslagen op.

Lefevere doet vaststelling met lede ogen

Iedereen kijkt toch vooral naar de grote afspraken. "In de drie Monumenten, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, was het huilen met de pet op. In Luik was de beste van de ploeg 35ste. In de Ronde van Vlaanderen was Lampaert 28ste. In Parijs-Roubaix was het nog erger. Het is wat het is. Ik heb het ook vastgesteld met lede ogen."

Soudal Quick-Step mag met zo'n resultaten niet tevreden zijn. "Dat mag niet, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Qua budget zitten we niet meer in de top zes. UAE heeft een budget van meer dan vijftig miljoen. Alle jonge mannen die daar nu zitten, zijn bij ons gescout door Matxin. Ik heb hem op een bepaald moment laten gaan, maar vergat te zeggen dat hij alle jongeren niet mag meenemen", lacht Lefevere.

UAE heeft de financiële middelen

Voor alle duidelijkheid: het is een grapje. Op een gegeven moment spreekt het grote geld. "Alle gekheid op een stokje: zij hebben het geld ervoor, wij niet."