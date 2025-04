Marc Sergeant vindt zichzelf de grappigste in huis en lacht met Soudal-QuickStep

Het voorjaar liep opnieuw niet zo eenvoudig voor Soudal-QuickStep. Marc Sergeant sluit de periode wel af met een grappige noot.

Soudal-QuickStep hebben we dit jaar meer in beeld gezien dan vorig jaar in de klassiekers, al was het vooral wachten op de komst van Remco Evenepoel om vaak blauwe truitjes te zien.

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zaten in Luik-Bastenaken-Luik een beetje in hetzelfde schuitje. Voor Marc Sergeant moeten ze niet te ontgoocheld zijn.

“Om Luik te winnen, wist ze zelf vooraf, moesten alle puzzelstukjes in elkaar passen. Bijna was het zover”, vertelt hij in Het Nieuwsblad over de wereldkampioene.

“Die laatste 400 meter op de Roche-aux-Faucons bleek het ene puzzelstukje te zijn dat nog ontbreekt. Dat is geen schande, zeker niet als je al de Ronde van Vlaanderen gewonnen hebt. Dat het bij de mannen liefst vijftig jaar geleden was dat een renner nog de Ronde van Vlaanderen en Luik in hetzelfde jaar had kunnen winnen, bewijst hoe weinig evident die combinatie is.”

De overwinning in Luik ging naar Kim Le Court van AG Insurance-Soudal. Een nieuwe naam in het vrouwenwielrennen, geen vanzelfsprekende prestatie dus.

“Het is dat hij er sinds deze winter niet meer rechtstreeks mee te maken heeft, maar in vroeger tijden zouden we geschreven hebben dat Patrick Lefevere op het einde van de rekening toch maar weer een Monument gewonnen heeft”, grapt Sergeant.