'Ploeg van Wout van Aert ligt in polepositie om klimtalent te strikken dat in toekomst voor nieuw rondesucces moet zorgen'

De ploeg van Wout van Aert heeft geen klassieker kunnen winnen en zal zich nu richten op rondesucces. De rittenkoersen zullen ook de volgende jaren een belangrijk gegeven blijven voor Visma-Lease a Bike.

De grootste troef in het rondewerk voor Visma-Lease a Bike is uiteraard nog altijd Jonas Vingegaard. Die liet onlangs van zich horen en verkondigde na zijn revalidatie pas in de Dauphiné weer in actie te komen. Die wedstrijd moet hem dan weer klaarstomen om in de Tour de France de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel.

Ze lijken bij Visma-Lease a Bike van mening dat Vingegaard wel wat vers bloed in de kern rondom zich kan gebruiken. La Gazzetta dello Sport meldt immers dat de geel-zwarte formatie in polepositie ligt om in 2026 Davide Piganzoli binnen te halen. De Italiaanse krant beschrijft Visma-Lease a Bike ook als de ploeg van Vingegaard en Van Aert.

Visma-LAB mikt op renner uit ploeg Basso en Contador

Dat blijven de twee grote uithangborden van de ploeg, maar er is dus nog ruimte voor versterking. Piganzoli is amper 22 jaar maar maakte vorig jaar reeds indruk in de Giro door naar een knappe dertiende plaats in het klassement te rijden. De klimmer uit Valtellina is aan het einde van dit jaar einde contract bij Polti VisitMalta, zoals de ploeg van Ivan Basso en Alberto Contador nu heet.

Visma-Lease a Bike ziet dus zijn kans om de jonge renner in 2026 naar de WorldTour te halen, hoewel er voorlopig nog niets getekend is. Het wordt extra interessant om zijn prestaties in de gaten te houden in de Giro, waar hij opnieuw aan de start zal komen. Piganzoli eindigde dit seizoen onder meer tweede in de O Gran Camino.

Afwachten of ploeg Van Aert ook akkoord sluit

Het is uiteraard nog afwachten of er effectief een akkoord kan beklonken worden tussen de renner en de ploeg van Van Aert.