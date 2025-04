Demi Vollering gaat nog dieper in op taboe: "Het is NIET normaal"

Demi Vollering bekende na Luik-Bastenaken-Luik dat ze last had van haar menstruatie. Op haar sociale media ging Nederlandse nog wat dieper in op het onderwerp.

Voor Demi Vollering is haar menstruatie iets geworden waardoor ze kan presteren. "Voor mij is het een teken dat ik in balans ben. Ik kies er ook voor om geen anticonceptie te gebruiken, omdat ik verbonden wil blijven met mijn cyclus – het helpt mij om mijn lichaam te begrijpen."

"Sommige atletes denken dat het goed is om niet meer ongesteld te worden, omdat dat een teken zou zijn dat ze hard genoeg trainen, maar het is NIET normaal", schrijft de Nederlandse op LinkedIn.

"Ik heb zoveel meiden zien worstelen met anticonceptie. Ze kwamen gewicht aan of werden depressief. Of ze voelden zich niet zichzelf. Dat ik ervoor kies om geen anticonceptie te nemen, is mijn keuze."

"Elke atlete is verschillend – sommigen kiezen ervoor om anticonceptie te nemen omdat het de beste manier is om menstruatiepijn te reguleren. Er bestaat niet echt een one-size-fits-all. Wat het belangrijkste is, om ons lichaam te leren begrijpen."

Voor Vollering is het begrijpen van het ritme van haar menstruatiecyclus dan ook een kracht geworden. Op de dagen dat ze in haar menstruatite zit, heeft ze slechte benen, ligt haar energieniveau lager en slaapt ze slechter.

In de dagen na haar menstruatie voelt ze zich beter, komt de kracht terug en zit ze beter in haar vel. "Hoe meer we dat leren te integreren in onze training, hoe beter we als atletes worden. De cyclus bepaalt namelijk óók hoe we herstellen, eten en trainen."