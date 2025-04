Evenepoel opnieuw scherp na "raar" audiobericht van Van Gucht: "Dat verdient hij niet"

Remco Evenepoel heeft voor het eerst zelf gereageerd op de rel die ontstaan is met Ruben Van Gucht. Hij stuurde Evenepoel een audiobericht, maar zonder excuses.

Maandagavond reageerde Remco Evenepoel bijzonder hevig op uitspraken van Ruben Van Gucht over de familie van zijn vrouw Oumi. Evenepoel is er twee dagen later nog eens op teruggekomen.

"Ik denk dat het wel duidelijk is wat mijn standpunt was", reageerde Evenepoel voor aanvang van de eerste rit van de Ronde van Romandië bij VTM Nieuws. Van Gucht reageerde zelf nog niet openlijk op de heisa na zijn uitspraken.

Evenepoel reageerde niet op audiobericht Van Gucht

"Hij heeft me een audiobericht gestuurd, maar dan wel zonder excuses. Dat was een beetje raar. Maar we zullen wel zien wat ervan komt. Mijn standpunt en dat van mijn familie is duidelijk", stelde Evenepoel nog.

Evenepoel heeft het audiobericht dus beluisterd, maar reageren deed hij niet. "Dat verdient hij niet". De olympische kampioen wil nu ook gewoon verder gaan en hoopt dat er niet te veel aandacht meer wordt aan gegeven.

Voor Evenepoel was het maandagavond ook even moeilijk, het heeft dan ook gewoeld in zijn hoofd. Na een gesprek met ploegleider Klaas Lodewyck heeft hij het echter snel naast zich neer kunnen leggen.