Maakte Evenepoel door zijn ego ook een fout in reactie op Van Gucht? "Had niet gehoeven"

Remco Evenepoel reageerde bijzonder stevig op de uitspraken van Ruben Van Gucht. Maar zei Evenepoel ook zaken die hij beter niet had gezegd?

Voor Remco Evenepoel waren de uitspraken van Ruben Van Gucht over de familie van zijn vrouw Oumi de druppel die de emmer deed overlopen. De olympische kampioen reageerde fel en hield zich niet in.

Het is een reactie die atleten, en bij uitbreiding alle bekendheden, zouden hebben vermeden enkele jaren geleden. Volgens reputatiecoach Jeroen Wils verlangen mensen ook meer naar rauwheid en puurheid op social media.

Mensen gaan op zoek naar boodschappen die eerlijk en authentiek zijn, en de reactie van Evenepoel was daar een goed voorbeeld van. "Alles wijst erop dat hij het zelf geschreven heeft vanuit zijn emotie, ver weg van de communicatie van de ploegleiding of een socialmediateam", zegt Wils bij HLN.

Liet Evenepoel zijn ego spreken?

Die authenticiteit heeft volgens Wils wel een keerzijde, vooral als het ego opspeelt. Vooral in crisiscommunicatie is het belangrijk om het ego onder controle te houden. En dat lukte niet helemaal bij Evenepoel.

Evenepoel schreef namelijk dat hij "dingen gehoord heeft" over Van Gucht. "In die laatste zin liet hij zijn ego spreken. Dat natrappen zwakt zijn krachtige boodschap af. Dat had niet gehoeven", stelt Wils.