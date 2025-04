Patrick Lefevere doet opvallende bekentenis over zijn opvolger Jurgen Foré

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere kondigde eind vorig jaar zijn afscheid aan bij Soudal Quick-Step. Hij werd opgevolgd door Jurgen Foré als CEO, die nog geen jaar aan de slag was bij de ploeg.

Na 21 jaar als CEO kondigde Patrick Lefevere eind vorig jaar zijn afscheid aan bij Soudal Quick-Step. Dat kwam voor velen als een verrassing, maar voor Lefevere niet. Het werd in januari 70 jaar en vond het tijd om afscheid te nemen.

Dat Jurgen Foré Patrick Lefevere zou opvolgen als CEO van Soudal Quick-Step, was vorig jaar al duidelijk toen hij werd aangesteld als COO en eigenlijk de rechterhand werd van Lefevere. Dat het zo snel zou gebeuren, had echter niemand verwacht.

"Dat ik hem heb opgeleid, is een groot woord", zegt Lefevere in de podcast Vals Plat. "Ik heb hem in februari vorig jaar aangenomen. En ik heb Jurgen ook zelf betaald, uit mijn eigen zak", onthult Lefevere nog verrassend.

Andere stijl Foré en Lefevere

Lefevere ziet ook verschillen in aanpak tussen hem en Foré. "Dat is misschien wel normaal dat hij het zakelijker benaderd. Ik ben nog van de oude stempel. Maar iedere baas heeft zijn eigen eigen stijl."

"Hij heeft heel wat nieuwe mensen aangeworven en ziet ook alles groter. Nu moet hij dat ook invullen. Ik heb de ploeg ook niet als een stort achtergelaten, want sponsors zoals Soudal, Quick-Step en Specialized liggen nog vast tot eind 2027. En hij probeert hen nu langer vast te leggen."