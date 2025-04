Wat is er aan de hand met Cian Uijtdebroeks? Belgische ploegleider komt met uitleg na afzegging

Geen Cian Uijtdebroeks aan de start van de Ronde van Romandië. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike haalde hem in laatste instantie nog van de startlijst om verder te werken aan zijn blessure.

Tirreno-Adriatico moest Cian Uijtdebroeks halfweg maart verlaten doordat hij opnieuw een dof gevoel in zijn benen had. Zo'n tien dagen geleden maakte Uijtdebroeks zijn comeback in het peloton, maar zonder te overtuigen.

"In Frankrijk is gebleken dat Cian zijn conditie nog niet is zoals het zou moeten zijn", legt ploegleider Maarten Wynants uit bij Sporza. "Daarom hebben we besloten hem van Romandië af te halen en hem iets meer tijd te geven om op te bouwen."

Beslissing samen met Uijtdebroeks genomen

Uijtdebroeks moet opnieuw een niveau halen zodat hij op het WorldTour-niveau kan meestrijden voor de overwinning. De beslissing om Uijtdebroeks niet te laten starten in Romandië werd ook samen met hem genomen.

"Hij is realistisch in hoe het ervoor staat. Hij was teruggekeerd in competitie en daar bleek dat we toch meer tijd nodig hebben om op te bouwen. Er is nog werk aan de winkel voor Cian, zo is gebleken. En dat zullen we de komende weken doen."

Zonder Uijtdebroeks zal Visma-Lease a Bike het wat anders aanpakken. Het mikt nu met Jørgen Nordhagen op het klassement en wil met Matthew Brennan voor ritzeges gaan. De Brit krijgt vandaag al zijn eerste kans.