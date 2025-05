Cijfers en budgetten op tafel: Patrick Lefevere doet onthulling over Soudal-QuickStep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De koers draait om geld, veel geld. En in dat opbod kan Soudal-QuickStep duidelijk niet meer volgen.

Patrick Lefevere blikte in de podcast Vals Plat terug op het armoedige voorjaar van Soudal-QuickStep. De ritzeges van Merlier en Magnier gaven het nog wat kleur.

In de Monumenten was het huilen met de pet op voor QuickStep, maar voor Patrick Lefevere is het duidelijk dat je moet roeien met de riemen die je hebt.

Ook zijn ex-ploeg zakt verder weg. “Als je ziet dat we qua budget niet meer in de top zes zitten”, maakt hij meteen duidelijk. Vooral de bedragen van de UAE Team Emirates – XRG springen in het oog.

“50 miljoen plus. Dat zie je ook aan het aantal overwinningen. Trouwens, ook al die jonge mannen die daar zitten, die zitten daar door onze scout. Matxin werkte bij mij als scout. Ik heb hem op een bepaald moment laten halen, maar wel iets vergeten te zeggen: dat hij niet alle jongeren mocht meenemen.”

Het verhaal van QuickStep zou ook wel eens kunnen afhangen van wat er met Remco Evenepoel gebeurt. Als die als uithangbord verdwijnt, dan is het helemaal over en uit.

“Only God knows”, lacht Lefevere. “In elk geval is de intentie van de ploeg om hem zijn contract vol te doen. Natuurlijk wordt hij al vier jaar belaagd, door bijna iedereen. Soms heb ik het daar erg moeilijk mee.”