"Dat is de grootste uitdaging": Bondscoach Serge Pauwels zegt welke belangrijke les hij al geleerd heeft

Bondscoach zijn, het moet geen gemakkelijke opdracht zijn. Dat geldt in heel wat sporten, maar zeker ook in het wielrennen.

Serge Pauwels volgde Sven Vanthourenhout op als bondscoach van ons land. Hij staat voor een heel zware opdracht, want de Belgische renners doen het bijzonder goed.

De eerste ronde gesprekken voor de EK’s en WK’s heeft hij al achter de rug. Hij ging ook het parcours bekijken van deze twee kampioenschappen.

Veel zaken die hij al kende van toen hij assistent was van Sven Vanthourenhout, maar er komen ook heel wat nieuwe dingen op hem af. De grootste uitdaging is alvast duidelijk.

“Geen beloftes maken, dat is iets wat ik de voorbije jaren geleerd heb. De verhoudingen tussen renners en hun conditie, dat is heel vluchtig”, vertelt hij in een gesprek met WielerFlits.

“Wie vandaag goed is, kan in augustus ook minder zijn en omgekeerd. Ik heb geleerd om altijd voorwaardelijk spreken, maar wel proberen een goede communicatielijn te houden. Dat mag nooit helemaal wegvallen, ook niet in de drukke periodes.”

De ambities van renners veranderen en die moet je van heel dichtbij opvolgen, zo oordeelt Pauwels. “Dat is echt een belangrijke zaak”, besluit hij.