"Wat als ze Sarah of Julie had geheten?" Waarom de uitspraken van Ruben Van Gucht niet zo onschuldig zijn

Ruben Van Gucht zit weer in het oog van de storm. Niet omwille van zijn liefdesleven dit keer, maar wel om uitspraken over de familie van de vrouw van Remco Evenepoel.

Ruben Van Gucht zei maandagavond in De Afspraak dat hij in de buik van het peloton vernomen had dat Remco Evenepoel de familie van zijn vrouw moet onderhouden.

Dat schoot bij de renner en zijn familie in het verkeerde keelgat en ook Oumi zelf stak al de draak met Ruben Van Gucht over zijn uitspraak.

Veel mensen tillen niet zo zwaar aan de uitspraken van Van Gucht, maar voor David De Coninck, socioloog aan de KU Leuven, is dat niet zo onschuldig als het wel lijkt.

“Op het eerste gezicht lijken het losse opmerkingen. Maar het is juist in zulke ogenschijnlijk onschuldige uitspraken dat verdoken vormen van racisme zich tonen”, vertelt hij in De Morgen.

“Wat als de vrouw van Evenepoel Sarah of Julie had geheten? Zou iemand dan opgemerkt hebben dat hij misschien zorgt voor haar familie, laat staan dat dat de moeite waard zou zijn om te vermelden?”

“Zodra de naam van zijn vrouw Oumi blijkt te zijn, en wetende dat ze moslim is, wordt een eenvoudig gerucht – hij zou zorgen voor zijn schoonfamilie – meteen gelinkt aan bredere beelden: een ‘grote familie’, een patriarchaal geloof, een cultuur van afhankelijkheid. Geen feiten, wel suggesties.”

Het fenomeen heet culturele stereotypering. “Terwijl ‘zorgen voor de schoonfamilie’ in veel contexten gezien wordt als een lovenswaardig gebaar, wordt het in deze framing problematisch zodra het over een ‘moslimgezin’ zou gaan. Plots roept het beelden op van profiteren, ondoorzichtige familiebanden, of dubieuze loyaliteiten”, besluit hij.