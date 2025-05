Lotte Kopecky komt met openhartige woorden over voorjaar, maar haalt ook hard uit

Het was geen gemakkelijk voorjaar voor Lotte Kopecky. En daar moet haar duidelijk een en ander over van het hart.

Op Instagram heeft Lotte Kopecky openhartig teruggeblikt op haar voorjaar. Een knieblessure die ze afgelopen winter opliep knaagde mentaal enorm aan haar.

In Luik-Bastenaken-Luik, de koers die ze hoog op haar agenda had gezet, werd ze vijfde. De zege pakte ze wel in de Ronde van Vlaanderen.

“Ik zocht niet naar excuses en recht voor de raap zijn, is iets waar ik voor sta. Misschien had ik twee keer moeten nadenken vooraleer ik zei dat ik blij moest zijn met mijn voorjaar. Maar ik was echt klaar met de meningen en de hoge verwachtingen. Ik had echt het gevoel dat ik gewoon niet goed genoeg meer was”, vertelt onze landgenote.

“We hebben de media nodig. Maar soms is het moeilijk om aan te horen wat de mensen over je zeggen, zonder dat ze enig idee hebben wat er in ons leven speelt. We stellen doelen, maar dat betekent niet dat we ze allemaal behalen. Uiteindelijk verliezen we meer dan we winnen.”

Het knieprobleem speelde haar duidelijk parten. “Mentaal is dat behoorlijk uitdagend voor iemand die een beetje verslaafd is aan deze sport. Maar ik heb ook veel over mijn lichaam geleerd.”

Ze is bijvoorbeeld heel blij dat ze Lorena Wiebes aan de zege in Milaan-Sanremo kon helpen. “Ik voelde nadien dat mijn lichaam veel wedstrijdritme nodig had, omdat ik deze winter geen intensiteitstrainingen kon doen. Maar wedstrijd na wedstrijd voelde ik progressie. Soms groot, soms klein. Ik probeerde te vertrouwen op het proces en de basis die ik de voorbije jaren had opgebouwd.”

Haar volledige potentieel bereikte ze echter nooit, zo klinkt het nog. “Net zoals velen van jullie wilde ik meer overwinningen behalen en deze geweldige regenboogtrui eren. Over het algemeen ben ik blij met hoe het gegaan is. Ik kom uit de klassiekers met een goeie vorm, een fris gevoel en een enorme honger naar overwinningen. Soms gebeuren dingen om een reden. Ik blijf hard werken, en streef naar en droom van grote dingen deze zomer.”