Ook Jurgen Foré haalt stevig uit naar Ruben Van Gucht, maar heeft ook boodschap voor fans

De uitspraken van Ruben Van Gucht blijven nazinderen. Ook CEO Jurgen Foré van Soudal-QuickStep denkt er het zijne van.

Remco Evenepoel is veel meer dan een renner. Zeker nadat hij dubbel goud pakte op de Olympische Spelen in Parijs is zijn sterrenstatus naar de absolute top gegaan.

Volgens CEO Jurgen Foré van Soudal-QuickStep liggen niet alleen de prestaties maar ook het privéleven van Evenepoel sindsdien onder een vergrootglas.

“Het moet echt moeilijk zijn voor een 25-jarige om in het middelpunt van zo'n constante aandacht te staan”, vertelt Foré aan La Dernière Heure. “Ik hoop dat zowel het publiek als de media een beetje respect tonen voor wat in mijn ogen een privéaangelegenheid is.”

“In mijn ogen moet een sportman of -vrouw ook als zodanig worden gezien. De aflevering van maandagavond (uitlatingen van Ruben Van Gucht, nvdr) is het soort dingen dat ik niet begrijp en ik vind het echt een schande…”

Dat het zover komt, vindt Foré onbegrijpelijk. “Het probleem is dat ik soms het gevoel krijg dat iedereen iets van hem wil. Zodra hij uit de bus stapt, is er een soort voortdurende bruis waar je dagelijks mee moet leven.”

Evenepoel probeert het nodige zelf te doen, maar ook het grote publiek heeft een taak in dat geheel. “Ik bewonder de afstand die hij tot dit fenomeen weet te bewaren. Ik denk dat als we een kampioen van zijn kaliber echt respecteren, dat ook betekent dat we hem wat tijd voor zichzelf gunnen.”