🎥 Evenepoel kraakt en offert zich op voor ploegmaat, maar plannetje van Soudal Quick-Step mislukt

Remco Evenepoel zal de Ronde van Romandië niet winnen. De dubbele olympische kampioene werkte in de voorlaatste rit voor zijn jongere ploegmaat Junior Lecerf, maar zonder succes.

Met een rit van 118,2 kilometer en 4182 hoogtemeters was de koninginnenrit in de Ronde van Romandië bijzonder zwaar. De aankomst lag ook op Thyon 2000, een beklimming van 20,2 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%.

Een kopgroep van drie renners, zonder Belgen, werd op de slotklim gegrepen. Het zou een gevecht worden tussen de klassementsrenners voor de etappezege, die vooral Evenepoel tijd wilden aansmeren met het oog op de afsluitende tijdrit 17,1 kilometer van zondag.

Evenepoel offert zich op voor Lecerf

Lotto zette zich op kop voor kopman Van Eetvelt, maar hij werd 21ste op meer dan drie minuten. En ook Remco Evenepoel moest al op 8 kilometer van de streep de rol lossen samen met ploegmaat Junior Lecerf, die tweede stond in het klassement.

Evenepoel maakte tempo voor Lecerf om hem hoog in het klassement te houden, maar de 22-jarige Belg kon niet sneller. Samen met Evenepoel verloor hij anderhalve minuut, waardoor Lecerf nu vijfde is in het klasssement op 54 seconden en Evenepoel negende op 1'41".

Lenny Martinez en Joao Almeida streden om de zege in de slotkilometers. De twee raakten niet van elkaar af en vochten het in de sprint uit, Martinez trok uiteindelijk nipt aan het langste. De Fransman neemt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Baudin.

🚴🇨🇭 | Een spannende sprint tussen Lenny Martinez en João Almeida beslist over dagsucces bovenop op de Thyon 2000! Alles in het klassement op een zakdoek! 🙌🇫🇷



