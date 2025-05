🎥 Verrassende redder in nood: Elia Viviani bezorgt zichzelf en Lotto een stevige opsteker

Elia Viviani (36) heeft na een droogte van 569 dagen nog eens mogen zegevieren. En daar zal vooral zijn ploeg Lotto bijzonder tevreden mee zijn.

De afgelopen dagen domineerde XDS-Astana de Ronde van Turkije met drie ritzeges op rij, een vierde kwam er niet. In de voorlaatste etappe waren de sprinters opnieuw aan de beurt en daarin roerde de oude garde nog eens.

Alexander Kristoff (37) en Elia Viviani (36) streden tegen elkaar, met de Italiaan die uiteindelijk aan het langste eind trok. De Italiaan Davide Persico werd derde, Jules Hesters was de eerste Belg in de uitslag met een tiende plaats.

Viviani veegt de nul weg bij Lotto

Zowel voor Elia Viviani als voor Lotto is de zege een stevige opsteker. Viviani won in oktober 2023 voor het laatst, toen in de Ronde van Guangxi. En voor Lotto is het na een etappezege in de Ster van Bessèges pas de tweede zege van het seizoen.

Viviani tekende pas eind februari zijn contract bij Lotto, maar kon voorlopig nog niet echt overtuigen. Een 42ste plaats in de incidentrijke Classic Brugge-De Panne was tot nu toe het beste resultaat van de Italiaan.

Lotto was met slechts één zege bezig aan zijn slechtste seizoen sinds 2010, Viviani redt zo nog wat de eer van de Belgische ploeg. Voor Lotto is het hopen dat dit voor een boost zorgt en ze nu vertrokken zijn voor nog meer zeges.