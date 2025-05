Geen hoofdrol in de koninginnenrit: Evenepoel is eerlijk na nieuwe opdoffer in Romandië

Remco Evenepoel heeft geen hoofdrol gespeeld in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. Voor de Tour ligt er nog heel wat werk op de plank, weet Evenepoel ook zelf.

Niet te veel tijd verliezen voor de afsluitende tijdrit van zondag van 17,1 kilometer. Dat was de opdracht van Remco Evenepoel in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. Al snel werd duidelijk dat Evenepoel geen hoofdrol zou spelen.

"Ik heb nog veel werk te doen wat het klimmen betreft, maar het was oké", zei Evenepoel in een eerste reactie bij Cycling Pro Net. "Halfweg de beklimming konden we het tempo niet meer volgen en zochten we naar ons eigen ritme."

Evenepoel en Lecerf verliezen veel tijd

De olympische kampioen zette zich op kop voor zijn jongere ploegmaat Junior Lecerf, die voor aanvang van de etappe tweede stond in het klassement. "Ik heb alles gegeven om het tempo zo stabiel mogelijk te houden", zei Evenepoel.

"We verliezen uiteindelijk veel tijd, te veel om het eindklassement nog te winnen", beseft Evenepoel ook. Lecerf staat nu vijfde op 54 seconden van leider Martinez, Evenepoel is negende op 1'41".

"In de tijdrit ga ik gewoon het maximum geven om nog wat tijd goed te maken", besloot Evenepoel. Een top vijf zit er wellicht nog in voor de olympische kampioen, maar het podium lijkt niet meer haalbaar.