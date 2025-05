Had Van Gucht geruchten over Evenepoel mogen verspreiden? Ombudsvrouw VRT NWS velt haar oordeel

De uitspraken van Ruben Van Gucht over Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi deden deze week heel wat stof opwaaien. Ook de ombudsvrouw van VRT NWS reageerde op het incident.

"Ik hoor ook dat hij voor hen (de familie van Oumi, nvdr.) probeert te zorgen. Is dat nodig? Is dat niet nodig? Dat is iets wat hij voor zichzelf moet weten. Ik denk niet dat veel collega's van hem het op die manier doen", zei Ruben Van Gucht bij De Afspraak.

Evenepoel reageerde fel op de "absurde en respectloze" uitspraken van Van Gucht. Hij baseerde zich op geruchten die hij had gehoord, maar had hij die wel in het openbaar mogen uitspreken zonder te weten of dat ook de waarheid is?

Had Van Gucht uitspraken over Evenepoel mogen doen?

"Over het algemeen is het dus niet zo uitzonderlijk dat experten vertellen over wat ze opvangen in ‘de wandelgangen’", zegt VRT NWS-ombudsvrouw Judit Verstraete bij VRT NWS. "Informatie van bronnen die dicht bij een dossier of een persoon staan, kan heel relevant zijn. Journalisten moeten daar dan ook over kunnen berichten."

Verstraete noemt de uitspraken van Van Gucht wel "voor interpretatie vatbaar" en zijn ze in de rest van het gesprek ook niet verduidelijkt. Zij vindt dat de Van Gucht het niet negatief bedoelde, maar het bij Evenepoel en zijn familie wel duidelijk respectloos is overgekomen.

"Je moet als journalist altijd beseffen dat je je op glad ijs begeeft als je ‘geruchten’ meegeeft. Die kunnen altijd tegengesproken worden. Als het dan gaat over het privéleven van iemand is dat nog eens extra delicaat, want dan ligt het verwijt ‘dat het je zaken niet zijn’ steeds op de loer."