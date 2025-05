Michel Wuyts stellig over Remco Evenepoel: "Dat kun je als topper niet maken"

Remco Evenepoel beleefde in Luik-Bastenaken-Luik een offday en ook in de Ronde van Romandië kon hij niet echt overtuigen. Wat de Tour betreft moet er volgens Michel Wuyts geen paniek zijn.

Met winst in de Brabantse Pijl en een derde plaats in de Amstel Gold Race werd er heel veel verwacht van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel kende een offday en werd pas 59ste op meer dan drie minuten van Pogacar.

Evenepoel trok meteen door naar de Ronde van Romandië, waar hij nog niet helemaal kon overtuigen, zeker niet in de koninginnenrit. Van paniek is echter nog geen sprake, want het eerste grote doel van Evenepoel is de Tour. En die start pas over twee maanden in Rijsel.

Nog geen twijfels over Evenepoel en de Tour

Evenepoel heeft dus nog enkele weken de tijd om zijn basis breder te maken om in de Tour de strijd aan te gaan met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Michel Wuyts vindt dan ook niet dat Evenepoel nu al conclusies mag trekken.

"De Tour is nog te ver om z’n ambities nu al bij te stellen. Dat kun je als topper ook niet maken", zegt hij in de podcast Wuyts en Vlaeminck. In de Ronde van Romandië werd dus wel duidelijk dat Evenepoel nog niet top is.

Na de Ronde van Romandië trekt Evenepoel op hoogtestage, in juni rijdt hij dan de Dauphiné. Daarna volgt opnieuw een stage en komt hij aan de start in de Tour. Nog tijd genoeg dus om zijn niveau op te trekken.