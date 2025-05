Van Gucht diende Evenepoel van antwoord en onthult wat hij zei in audiobericht

Ruben Van Gucht heeft nu toch gereageerd op de felle kritiek die hij kreeg na zijn uitspraken over Remco Evenepoel en de familie van zijn vrouw Oumi. Volgens Van Gucht zijn zijn woorden fout geïnterpreteerd.

Maandagavond deed Ruben Van Gucht enkele bedenkelijke uitspraken over de familie van Oumi. Hij zei onder meer dat Evenepoel voor hen "probeert te zorgen". Evenepoel diende Van Gucht stevig van antwoord en weerlegde zijn uitspraken.

Zelf wilde Van Gucht niet reageren, via de VRT liet hij weten dat hij een dag later een audiobericht had gestuurd naar Evenepoel. Volgens de olympische kampioen bood Van Gucht daarin zijn excuses niet aan voor zijn uitspraken.

Van Gucht over audiobericht aan Evenepoel

In de Weekwatchers op Radio 2 heeft Van Gucht nu toch meer uitleg gegeven over dat audiobericht. "Het ging erover dat ik een beetje verrast was door de toon van zijn bericht en de woorden die hij daar gebruikt heeft."

"Ik wou ook duidelijk maken dat de invulling die hij, en nadien alle media, eraan hebben gegeven, niet de invulling was die ik eraan gegeven had. Ik heb nooit de financiële context in mijn woorden gelegd of woorden gebruikt die op financiën duiden. Die interpretatie is er wel aan gegeven door mensen. Het was zeker niet mijn bedoeling om het daarover te hebben."

“De woorden ‘zorgen voor’ worden in een andere context vaak als heel positief beschouwd en hier wordt het plots als een gebrek of een soort beschuldiging bekeken. Terwijl ik het echt als een positieve kwaliteit zag." Is het intussen bijgelegd tussen Van Gucht en Evenepoel? "Hij heeft me niet geantwoord."