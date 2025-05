Van Hooydonck spreekt stevige taal over 'nieuwe' Van der Poel, Vanmarcke ziet echter gevaar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Ronde van Turkije pakte Tibor Del Grosso zijn eerste overwinning bij de profs. Nathan Van Hooydonck is erg onder de indruk van de jonge Nederlander en ziet gelijkenissen met Mathieu van der Poel.

De vergelijking tussen Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso is al meer dan eens gemaakt. Del Grosso zelf weet dat hij eenzelfde soort renner is als Van der Poel, maar wil nog niet te hoog van de toren blazen.

"Hij is niet zomaar een goede renner, maar een generatietalent. Natuurlijk droom ik ervan om ooit zo goed te worden als Mathieu, maar het wordt gewoon zwaar onderschat hoe goed zo'n gast is en hoeveel arbeid hij aankan", zei Del Grosso bij Live Slow Ride Fast.

Van Hooydonck en Vanmarcke over Del Grosso

Nathan Van Hooydonck moest in de Ronde van Turkije toch twee keer kijken. "Als je niet weet dat het Del Grosso is, dan zou je denken dat het Van der Poel is. Als je kijkt naar de manier van sprinten", zegt hij bij Derailleur.

"Hij sprint ook met zijn ellebogen een beetje naar buiten en dan met van die lange halen... Het is echt hoe Mathieu ook sprint. Ze komen ook goed overeen met elkaar. Het zijn ploegmaten, landgenoten en ze spenderen tijd met elkaar. Ik denk dat ze een soortgelijk pad gaan bewandelen."

Sep Vanmarcke is echter voorzichtig. "We mogen hem nog niet te groot maken, zodat hij niet te veel druk krijgt. Dan zou hij enkel kunnen falen. Maar het is een enorm talent, en iemand die je ook graag bezig ziet."