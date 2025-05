Vierde ritzege én eindzege voor verrassend team in interessante koers vlak voor Giro

In de Ronde van Turkije was er op zondag de laatste rit van een pittige week. Dat leverde spektakel op en uiteindelijk dubbel succes voor XDS Astana. Zij wonnen zowel de laatste rit als het eindklassement.

De slotrit in de Presidential Cycling Tour of Turkey was er eentje om toch nog wat duimen en vingers van af te likken. Ook al was de rit amper 105 kilometer lang, gebeurde er toch heel wat.

Chaotische sprint en nieuw succes voor Astana

Om te beginnen was er een vroege vlucht en daarna was er ook Tibor del Grosso die opnieuw zijn duivels wist te ontbinden. Hij won deze week al een rit in Turkije en wilde daar nog eentje aan toevoegen.

De vlucht zou echter niet standhouden en dus kregen we uiteindelijk wel een massasprint na de rit tussen Cesme en Izmir. En die slotsprint was toch wel best chaotisch te noemen.

MATTEO MALUCELLI MAKES IT FOUR FOR XDS ASTANA!



The Italian rounds out a perfect week for the squad as they take four stages and the overall in the Tour of Türkiye 🤯 pic.twitter.com/xYaOYr9aJ4 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 4, 2025

Matteo Malucelli was uiteindelijk de man van de dag. Hij wist zich dwars door alles heen te fietsen en zijn wiel als eerste over de meet te duwen. En zo werd het een prachtige week voor XDS Astana.

De ritoverwinning van Malucelli was al de vierde ritzege deze week. En bovendien wist het team ook de eindzege te pakken. Die gaf Wout Poels namelijk niet meer af in de slotrit. Een heel erg mooie week voor Astana is het op die manier geworden.