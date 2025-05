📷 Remco Evenepoel uit stevig zijn ongenoegen na verloren bekerfinale van Anderlecht

Het werd voor Remco Evenepoel een bewogen zondag. Hij won de afsluitende tijdrit in de Ronde van Romandië, maar zag ook hoe zijn ex-ploeg Anderlecht de bekerfinale verloor.

Net voor 16u kwam Remco Evenepoel over de streep van de slottijdrit van de Ronde van Romandië. De bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht begon om 18u en dus had de olympische kampioen tijd om te kijken.

Dat deed hij wellicht vanuit de luchthaven op weg naar huis, waar Evenepoel de komende dagen even zal rusten. En wellicht ook even bekomen van de verloren bekerfinale van Anderlecht, Club Brugge won met 2-1.

Werd Anderlecht bestolen?

Al was Evenepoel het net als heel veel Anderlecht-fans niet eens over enkele discutabele fases. Voor hands van Vanaken en Nilsson in de zestien kreeg Anderlecht twee keer geen penalty, ook al was het dan heel licht.

Eigenaar Marc Coucke plaatste op zijn sociale media een foto met emoji's van twee handen en een bal waarbij hij schreef: "No comment want ik ben een heel slechte verliezer vandaag." En ook Evenepoel vond dat Anderlecht meer verdiende.

De olympische kampioen reageerde op een post van Anderlecht kort en krachtig "stolen" (bestolen, nvdr.). Ook hij vindt dus dat Anderlecht meer verdiende en minstens verlengingen had kunnen afdwingen met een penalty.