📷 Roglic is gewaarschuwd: UAE rekent op ijzersterke tandem om Pogacar op te volgen in de Giro

Tadej Pogacar verdedigt zijn titel in de Giro niet dit jaar, maar UAE Team Emirates-XRG mikt wel op een tweede eindzege op rij. Daarvoor rekent het op kopmannen Adam Yates en Juan Ayuso.

In de Ronde van Catalonië moest Juan Ayuso zijn meerdere erkennen in Primoz Roglic, maar in de Giro wil de 22-jarige Spanjaard de rollen omdraaien. In de Vuelta werd Ayuso al eens derde in 2022 en vierde in 2023, in de Giro gaat hij voor de eindwinst.

"Ik heb een goed begin van het jaar gehad, met een paar bijzondere zeges voor mij persoonlijk en voor het team. Het doel is om zo door te gaan in de Giro. Ik denk dat we het sterkste team van de ronde hebben en heb het gevoel dat dat ons grote kracht is."

"We hebben sterke rivalen voor het klassement – met name Roglic – maar we zijn klaar voor de uitdaging", zegt de Spanjaard. Om Roglic nog meer uit te dagen brengt UAE ook Adam Yates aan de start als kopman.

Yates met ambitie naar de Giro

"Persoonlijk ben ik gemotiveerd om hard te koersen en voor een goed resultaat te gaan. Wat mijzelf en Juan betreft, denk ik dat we in staat zijn om een goed klassement te rijden en kunnen proberen de titel te verdedigen. Ik kijk uit naar wat hopelijk drie weken vol strijd worden."

Ayuso en Yates kunnen in hun jacht op de roze trui op steun rekenen van Isaac Del Toro, Jay Vine, Brandon McNulty, Rafal Majka, Filippo Baroncini en Igor Arrieta. Een ijzersterke ploeg dus.