Ideale kompaan voor Van Aert? Pidcock spreekt stevige ambities uit voor de Giro

Voor Tom Pidcock en zijn ploeg Q36.5 Pro Cycling staan voor hun debuut in de Giro. En de ambities zijn bijzonder groot om de sterke lijn van dit jaar door te trekken.

Mede dankzij Tom Pidcock mag Q36.5 zich opmaken voor zijn eerste grote ronde. De Brit reed zelf al drie keer de Tour en één keer de Vuelta, ook de Giro wordt een primeur voor hem. En daar heeft hij veel zin in.

"Dit is mijn eerste Giro d’Italia en ik ben heel enthousiast", zegt hij op de website van Q36.5. "Koersen in Italië is altijd speciaal. Ik heb veel geweldige herinneringen aan het koersen hier. Voor ons als ploeg is het ook een geweldige kans."

Pidcock wil winnen in de Giro

"We hebben de verantwoordelijkheid om te laten zien dat we die kans waard zijn. Wat mij persoonlijk betreft, kom ik hier met grote ambities. En met de vorm die ik meeneem uit de Ardennenklassiekers. Ik weet dat ik de benen zal hebben."

"Natuurlijk zijn er veel kansen, maar we gaan het goed plannen en onze moment eruit pikken", zegt Pidcock nog. Kan hij zo een ideale kompaan worden voor Wout van Aert, die ook zijn zinnen heeft gezet op het winnen van ritten?

"Voor Tom, onze kopman, ligt er een perfect parcours met meerdere kansen voor zijn type renner", zegt ploegleider Gabriele Missaglia. "De Giro is een open wedstrijd dit jaar, dus al onze renners zullen kansen hebben vanuit een vroege vlucht."