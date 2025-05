Scoort Milan Fretin ook in de Giro? Belgische sprinter spreekt straffe taal voor eerste grote ronde

Milan Fretin (24) is een van de Belgen die in de Giro een kanshebber is op een etappezege. De sprinter van Cofidis won dit seizoen al drie keer en trekt met vertrouwen naar zijn eerste grote ronde.

Na Wout van Aert is Milan Fretin misschien wel de Belg die het meest mag dromen van een ritzege in de Giro. Hij won dit jaar al de Clasica de Almeria, een rit in de Ronde van de Algarve en de Ronde van Limburg.

In de Giro liggen er heel wat kansen voor de sprinters. Fretin heeft alle ritten voor de sprinters al eens doorgenomen met zijn trainer. "Ik moet zeggen: van de sprintersritten ligt elke finale me wel", zegt Fretin bij WielerFlits.

Fretin wil rit winnen in de Giro

In elke finale is het wel draaien en keren, met een rondpunt of een haakse bocht. Iets wat Fretin graag heeft want dan komt het peloton meer op een lint en kan hij beter positie kiezen. "Normaal gezien zijn etappe vier en zes de eerste zekere sprints, maar ik wil het ook in de eerste rit al graag proberen."

Cofidis neemt Fretin als enige sprinter mee naar de Giro en hij krijgt ook niet echt een lead-out. Hij zal zijn plan moeten trekken, maar hij vindt dat hij al bewezen heeft dat hij ook zo succesvol kan zijn.

"Zelf leg ik de lat sowieso hoog. In Giro-ritten telt er maar één plek, en dat is de ritzege. Tweede of derde is mooi, maar dan ga je na de rit toch meteen naar de bus en vervolgens snel naar het hotel. Er is geen podiumceremonie, wat zo’n ereplaats anders maakt dan in een eendagskoers."