Stevig nadeel voor Evenepoel op Pogacar en Vingegaard in de Tour? "Geen tijd voor"

Nog twee maanden heeft Remco Evenepoel om zich voor te bereiden op de start van de Tour. Hij moet nog werken aan zijn vorm en dat zorgt voor een ander nadeel op zijn concurrenten.

Na tien koersdagen op zestien dagen en daarvoor al een intensieve voorbereiding op zijn revalidatie neemt Remco Evenepoel nu enkele dagen rust na de Ronde van Romandië. Om daarna op hoogtestage te vertrekken naar de Sierra Nevada.

Daar wil Evenepoel zijn niveau stevig opkrikken om de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De Dauphiné (9 tot 15 juni) wordt de eerste test voor Evenepoel, maar in de Tour (5 tot 27 juli) volgt het echte examen.

Evenepoel zal geen etappes van de Tour verkennen

Tussen de Dauphiné en de Tour plant Evenepoel nog een korte stage en rijdt hij ook het BK tijdrijden (27 juni) en het BK op de weg (29 juni). "Voor tussentijdse verkenningen van Tour-ritten zal helaas weinig tijd overschieten", stelt Evenepoel bij HLN.

De enige optie die hij ziet is de tiende etappe tussen Ennezat en Le Mont-Dore, omdat die zich in de buurt van Clermont-Ferrand, de startplaats van de Dauphiné, wordt gereden. "Maar anders wordt het moeilijk."

En dat kan een nadeel worden voor Evenepoel in de Tour. Want terwijl hij in Romandië reed, verkende Jonas Vingegaard enkele beklimmingen van de Tour in de Pyreneeën. En de Deen heeft al meer ervaring op de Franse cols dan Evenepoel.