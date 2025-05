Van Hooydonck heeft verrassende wens wat Van Aert betreft: "Dan zal hij op zijn best zijn"

Wout van Aert maakt vrijdag zijn debuut in de Giro, met stevige ambities. Onder meer de roze trui is een groot doel voor Van Aert.

Vorig jaar moest Wout van Aert zijn debuut in de Giro missen, dit jaar staat hij wel aan de start. In de Tour won Van Aert al negen ritten en droeg hij de gele trui, in de Vuelta won Van Aert drie ritten en droeg hij de rode trui.

In de Giro zal de ambitie niet anders zijn. "Ik denk wel dat hij een etappezege ambieert, dan heeft hij in elke grote ronde een etappe gewonnen", zegt ex-ploegmaat en vriend Nathan Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck.

Vindt Van Aert zijn benen van de Vuelta terug?

Een ietwat bescheiden ambitie misschien, maar Van Hooydonck heeft namelijk een andere wens voor Van Aert. "Wat ik wil en graag zou willen zien, is de Wout van Aert van de Vuelta van vorig jaar."

"Toen dicteerde hij de koers in etappes waarin je het niet verwachte. Dan zit hij het beste in z’n vel en zie je ook de beste Wout. Als ik Van Aert iets mag toewensen, als vriend dan, dan is het toch dat hij díe benen terugvindt. En als dat lukt, dan pakt hij zeker de roze leiderstrui."

Voor Van Aert vorig jaar in de zestiende etappe moest opgeven in de Vuelta, won hij drie ritten en eindigde hij ook liefst zeven keer in de top drie van een etappe. Zien we die Van Aert straks terug in de Giro?