Was Pogacar vergiftigd geschenk voor de Giro? Van Hooydonck stelt zich pertinente vraag

Tadej Pogacar was vorig jaar oppermachtig in de Giro, met maar liefst zes etappezeges en ook een gigantische voorsprong in het klassement. Dit jaar is hij er niet bij en maar goed ook, denkt Nathan Van Hooydonck.

Zes etappezeges, een voorsprong van net geen tien minuten op nummer twee Martinez en de roze leiderstrui die op één dag na altijd in zijn bezit was. Tadej Pogacar was vorig jaar heer en meester in de Giro.

Dit jaar is hij er niet bij, de Sloveen mikt op de Tour en de Vuelta. En dat kan volgens Nathan Van Hooydonck alleen maar goed zijn voor de spankracht. Want vorig jaar lag de Giro toch al heel snel in een plooi.

Giro meer open zonder Pogacar

"Vorig jaar was organisator RCS wellicht heel blij met Pogacar aan de start, maar ik vraag me wel af hoe de kijkcijfers toen waren na twee weken. Want er was eigenlijk niets meer aan te zien", zegt Van Hooydonck bij Derailleur.

"Elke etappe die Pogacar wilde winnen, zette zijn ploeg zich op kop van het peloton en won hij die rit ook. En soms won hij nog een rit per ongeluk door een renner voorbij te steken in de laatste kilometer."

"Dit jaar ligt het speelveld volledig open. Ayuso en Roglic zijn de topfavorieten om de Giro te winnen en het kan een heel interessante strijd worden tussen die twee", besluit Van Hooydonck nog.