Politica zet Ruben Van Gucht op zijn plaats na uitspraken over schoonfamilie van Remco Evenepoel

De wind is nog altijd niet gaan liggen, na de uitspraken van Ruben Van Gucht. Nu moeit ook politica Meyrem Almaci zich met de zaak.

Wat Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane meemaken na de uitspraken van Ruben Van Gucht in De Afspraak raakt ook Meyrem Almaci.

“Het is zó herkenbaar. Ook mijn man Charles (die geen migratieroots heeft, red.) werd dikwijls geconfronteerd met vooroordelen over mij en mijn familie”, vertelt ze aan De Zondag.

Het is voor haar niet onschuldig, ook al wordt het al lachend verteld. “Wat mij ook ongelooflijk trof, was dat er niemand in de studio (De Afspraak, red.) reageerde op wat Ruben Van Gucht zei. Waarom zei Conner Rousseau niets? En de anderen? Ook dát is zo herkenbaar.”

Al is de vraag ook maar wat iemand daarop had moeten zeggen. “Ze hadden hem moeten vragen of hij dat ook zou zeggen als Remco met een Sara was getrouwd. Laat ons eerlijk zijn: het gaat altijd opnieuw over de connotatie met de islam. Alsof een moslim per definitie slecht is.”

Almaci blijft erbij dat de woorden van Van Gucht niet onschuldig waren. “Het toont aan dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dat trouwens uitgerekend Ruben Van Gucht zoiets zegt: hij wou toch niet dat anderen oordeelden over zijn relatie? Hij doet exact hetzelfde met Remco.”