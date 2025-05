Slaat Van Aert meteen hard toe in de Giro? Wuyts geeft zijn ongezouten mening

Wout van Aert jaagt vanaf vrijdag op zijn eerste roze trui in de Giro. Michel Wuyts ziet Van Aert deze week al blinken in de leiderstrui van de Ronde van Italië.

In de Tour won Wout van Aert al negen ritten en droeg hij in 2022 de gele trui, in de Vuelta won Van Aert vorig jaar drie ritten en droeg hij ook de rode leiderstrui. En hij slaagde er telkens in om ook te winnen in de leiderstrui.

Die drie dingen wil Van Aert ook afvinken in de Giro. Hij kan toetreden tot de club van intussen 111 renners die een rit gewonnen hebben in de drie grote rondes, maar Van Aert wil ook in de drie grote rondes de leiderstrui gedragen hebben.

Van Aert mag dromen van ritzeges en roze trui

Voor Michel Wuyts mag Van Aert zeker de ambitie hebben om aan een ritzege te denken. "Ik denk dat Wout van Aert toch voor een paar ritzeges kan gaan. En daarbij ook aan roze mag denken, vooral in het begin in Albanië", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Rit één is een rit in lijn, rit twee een tijdrit en rit drie opnieuw een rit in lijn. "Die eerste rit is heuvelachtig, met pittige percentages. De laatste beklimming ligt op elf kilometer van de streep, ik verwacht daar wel wat schermutselingen."

"Als er een groep wegrijdt, moet Van Aert daar bij zijn en kan hij een gooi doen naar ritwinst. Als het roze daar niet lukt, dan wel in de tijdrit." Op dag twee staat in de hoofdstad Tirana een tijdrit van 13,7 kilometer op het programma.