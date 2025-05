Met de goedkeuring van Mathieu van der Poel: Alpecin-Deceuninck heeft belangrijk nieuws over pionnen in dienst van de Nederlandse kopman

Ongetwijfeld kan de meest recente beslissing bij Alpecin-Deceuninck op goedkeuring van Van der Poel rekenen. Oscar Riesebeek (foto) en Silvan Dillier hebben hun contract verlengd.

Dit zijn renners die in de finale zelden nog te zien zijn maar wel een belangrijk aandeel hebben in de overwinningen van Mathieu van der Poel in de grote klassiekers. Dillier wordt vaak in de eerste uren ingezet en speelt ook de belangrijke rol van wegkapitein. Riesebeek is inmiddels eveneens een ervaren pion die er geen probleem mee heeft om zich volledig weg te cijferen voor Mathieu van der Poel.

Dit is wat ze 'unsung heroes' noemen, al maakt Alpecin-Deceuninck van deze gelegenheid gebruik om wel hun lof te bezingen. Beide renners worden beschreven als betrouwbare en ervaren helpers die hebben bijgedragen tot vele successen. Dat is allerminst gelogen. Zowel Riesebeek als Dillier hebben een nieuw contract getekend voor twee jaar.

Dillier ooit tweede in Roubaix

Aangezien hun vorige verbintenis afliep op het einde van dit jaar, betekent dit dat ze nu onder contract liggen bij Alpecin-Deceuninck tot het einde van 2027. Ze zullen zich dus blijven inzetten in dienst van Mathieu van der Poel in de klassiekers. Bij zijn vorige ploeg AG2R werd Silvan Dillier in 2019 nog verrassend tweede in Parijs-Roubaix.

"Dit voelt als een tweede familie. Het is een eer om de ploeg te helpen schitteren in grote koersen", zegt Riesebeek. Dillier heeft exact hetzelfde gevoel. "Het betekent veel voor mij om deze reis te kunnen verderzetten." Overigens zijn de contractverlengingen van de Nederlander en de Zwitser niet het enige nieuws bij Alpecin-Deceuninck.

Belgische talenten naar WorldTour-ploeg

De ploeg kondigt ook aan dat Aaron Dockx en Lennert Belmans, twee jonge Belgische talenten die ook in het veldrijden actief zijn, worden gepromoveerd van het Development Team naar het WorldTour Team.