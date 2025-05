Ten koste van Van Aert? Toptalent Brennan (19) stelt zijn eisen bij Visma-Lease a Bike

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In zijn eerste jaar bij de profs gaf toptalent Matthew Brennan (19) al meer dan eens zijn visitekaartje af. De Brit droomt ook van een deelname aan de Tour over enkele jaren.

De Grand Prix de Denain, twee ritten in de Ronde van Catalonië en een rit in de Ronde van Romandië. Matthew Brennan maakte al heel wat indruk in zijn eerste jaar bij de profs. Begin maart won hij ook nog twee wedstrijden bij de beloften.

Het gaat bijzonder snel voor de jonge Brit. Na zijn zege in Denain waren ze bij Visma-Lease a Bike overtuigd van de kwaliteiten van Brennan en gooiden ze hem meteen voor de leeuwen in Parijs-Roubaix, waar hij 44ste werd.

Brennan droomt van de Tour in 2022

Brennan droomt echter van een andere klassieker, namelijk de Ronde van Vlaanderen. En ook de Tour de France staat op zijn verlanglijstje. Specifiek de Tour van 2027, die van start gaat in het Verenigd Koninkrijk.

"Ik heb niet gezegd aan de ploeg dat ze mij zeker móéten opnemen in de selectie, maar heb wel aangegeven dat het een van mijn grote doelen is", zegt Brennan bij Het Nieuwsblad. Daar wil ik naartoe werken, zonder mezelf druk op te leggen. Haal ik het niet, dan zal ik daar ook wel oké mee zijn."

Sprinters hebben het bij Visma-Lease a Bike echter moeilijk om in de selectie te geraken. Dylan Groenewegen vertrok daarom bij de Nederlandse ploeg, ook Olav Kooij krijgt door de kans op eindwinst met Jonas Vingegaard geen plaats in de selectie en lijkt eind dit jaar te vertrekken.