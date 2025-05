Wout van Aert pakt uit met subtiele hint en heeft zelfs voor nieuw drama gevreesd: "De opluchting is groot"

Wout van Aert meldde minder goed nieuws aan één van de vooravonden van de Giro. Zelfs een drama speelde toch enigszins door zijn hoofd.

Als een sportief drama kon het toch wel omschreven worden als Wout van Aert na vorig jaar opnieuw de Giro moest missen. In 2024 had Van Aert de Giro ook op zijn programma gezet. Door zijn horrorcrash in Dwars door Vlaanderen moest hij een streep trekken door die plannen. Hij besloot dan maar om een jaar later deel te nemen. Ook dat idee kwam op de helling te staan.

Van Aert heeft bij Sporza toegegeven dat het op een gegeven moment toch kantje boord werd vanwege een aanslepende virale infectie. "De opluchting is groot dat ik toch van start kan gaan. Vorige week zag ik het niet zo positief in om er ook dit jaar te geraken. Ik heb er nog veel vertrouwen in dat het goed zal komen in deze Giro, ook al zal ik misschien niet vanaf de eerste dag op mijn best zijn."

Van Aert weet dat het niet simpel wordt

De hele wielerwereld ging er wel vanuit dat Van Aert van bij het begin zijn beste niveau zou halen, om zo een gooi te kunnen doen naar de roze trui. Hij werd tijdens de ploegenprestentatie van ook gevraagd naar die roze droom van komende vrijdag. "Dat is exact waar ik van droom, maar het zal niet zo simpel zijn", reageert Van Aert op het podium in Albanië.

Zonder het daar nog eens uitgebreid te moeten hebben is het een subtiele verwijzing naar het nieuws over zijn ziekte, die Van Aert eerder bekendmaakte. "Het is een speciale en historische koers", zegt hij nog over de Giro. "Het is zonde dat ik pas nu van start kan gaan in deze koers. Ik vind het spannend en ik kijk er naar uit om mijn kans te grijpen."

Van Aert staat voor uitdaging in Giro

Van Aert erkent nogmaals dat het geen evidentie wordt om zijn ambities waar te maken. "Het wordt een enorme uitdaging."