Vanmarcke waarschuwt voor vergeten topper in de Giro: "Echt een onderschatte renner"

In de Giro liggen heel wat kansen voor de sprinters. Er wordt dan onder meer gedacht aan Mads Pedersen of Olav Kooij, maar Sep Vanmarcke denkt ook aan een andere renner.

Geen Tim Merlier, Jonathan Milan of Jasper Philipsen aan de start van de Giro en dus lijkt er niet echt een grote favoriet aan de start te staan voor de sprints in de Giro. Al zou Olav Kooij op papier wel de snelste moeten zijn.

De Nederlander komt echter nog maar net terug van een sleutelbeenbreuk, maar Kooij krijgt in deze Giro ook hulp van Wout van Aert. Hij zal zich niet mengen in de massasprints, maar lead-out zijn voor Kooij.

Wordt Groves onderschat?

Mads Pedersen is ook zeker een te duchten sprinter in een grote ronde, maar Sep Vanmarcke denkt nog aan iemand anders: Kaden Groves. "Dat is echt een onderschatte renner", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad.

Groves won al zeven etappes in de Vuelta en één in de Giro, vorig jaar pakte hij na het uitvallen van Van Aert ook de puntentrui in de Vuelta. "Hij is echt heel snel. Zo werd hij nog vijfde in Milaan-Sanremo."

Voor Vanmarcke is Groves ook iemand die maar niet kapot lijkt te gaan door het vele klimwerk in een grote ronde, dat bewees hij dus al in de Vuelta de voorbije jaren. "En deze Giro lijkt er eentje op zijn maat te zijn."