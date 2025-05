Amper 18-jarige renster die vecht tegen botkanker komt met nieuws na laatste chemobehandeling

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jilke Michielsen kampt sinds 2023 met botkanker. De West-Vlaamse renster komt met nieuws over haar nieuwe chemobehandeling.

We brachten een tijdje het droevige verhaal van de 18-jarige Jilke Michielsen. De wielrenster vecht tegen botkanker en de strijd leek uitzichtloos.

Deze winter kon ze na een maandenlange behandeling opnieuw trainen, in plaats van behandelingen te volgen. Ze blijft vechten en dat werpt zijn vruchten af.

“Ik heb nu drie kuren gekregen van telkens vijf dagen. Dat betekent ’s morgens vroeg vanuit Oostduinkerke naar de dagkliniek van het UZ in Gent”, vertelt ze aan het Nieuwsblad.

“Kort na de middag ben ik dan meestal terug thuis. Soms volg ik dan nog online les, maar dat lukt niet altijd. Zeker op het einde van de week ben ik erg vermoeid en zijn er wat bijwerkingen.”

Het is bijzonder zwaar, maar ze blijft vooruitkijken. “Op basis van de resultaten die ik nu kreeg, is beslist om nog eens drie kuren op te starten van telkens vijf dagen”, want de chemo slaat aan.

“Over twee maanden volgen dan nieuwe scans om te kijken hoe het allemaal evolueert. Om te zien waar we dan staan en hopelijk om nieuwe plannen te maken.” De kanker kan niet verdwijnen, de chemo is er om haar leven nog te verlengen.